«А я вам сейчас покажу, откуда на беларусь готовилось нападение…»

12:31 16 октября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения Белоруссия фактически является стороной конфликта. С территории республики были введены российские войска и до сих пор продолжают вылетать ракеты по Украине. Кроме того, в РБ дислоцируются вражеские истребители, бомбардировщики и войска. Тем не менее, белорусские военные не принимали участие в боевых действиях, по крайней мере, официально.

9-го сентября стало известно, что Белоруссия направила ноту протеста в МИД Украины. В ней утверждалось, что Киев, якобы, готовит удар по РБ. В Украине это заявление тут же опровергли и призвали не поддаваться кремлевскому давлению.

Ранее уже ходили слухи о том, что Минск готовится вступить в войну на стороне России. Тем не менее, Лукашенко всячески сторонился участия в боевых действиях. Даже когда в марте на территории РБ Кремль совершал causus belli, Минск оправдывал это несчастным случаем.

Теперь, Лукашенко, видимо, поддался Путину и намерен вступить в конфликт, иначе никакой ноты не было бы. Кроме того, в Белоруссии проходит мобилизация, и не заканчиваются военные учения на границе с Украиной. Не понятно, что стало причиной смены позиции Лукашенко, однако, если он все же использует свою армию для наступления, вскоре РБ лишиться военных, а возможно и других силовиков.