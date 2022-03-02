А мы пойдем на «Запад»

Пока мировые СМИ заявляют об отводе российских войск от украинской границы, Россия и Беларусь готовятся к «сугубо оборонительным» совместным учениям «Запад – 2021» в которых примут участие около 200 тысяч военнослужащих. Для отражения агрессии посягнувших на территориальную целостность Союзного государства, был придуман условный противник. Ключевое слово «придуман», и все остальное придумано, поскольку нападать на Беларусь или Россию никто не собирается, а обосновать стягивание 900 единиц боевой техники, половина из которой может нечаянно прилипнуть где-то возле границы, как-то надо.

Учения планируется провести с 10 по 16 сентября, но подготовка к ним ведется уже с февраля этого года, когда в Минске была проведена штабная тренировка с участием командного состава ВС РФ.

Далее в марте состоялась планирующая конференция, которая регламентировала формат участия иностранных военнослужащих. Стало известно, что от государств-членов ОДКБ, ШОС и всяких сочувствующих в учениях примут участие еще около 2000 военных.

В мае на уровне штабов как раз решались вопросы логистики, размещения и обеспечения иностранного воинского контингента.

Дальше начинается самое интересное. Начиная с июля запланировано проведение целой серии мероприятий, в числе которых три специальных учения на территории Беларуси. Думается мне, что стягивать технику в районы проведения учебных мероприятий начнут уже в июне, а там глядишь, и приживутся еще 150 танков где нибудь в районе Бреста. К слову, из пяти полигонов, которые примут учения, четыре, а именно Обуз-Лесновский, Брестский, Домановский и Ружанский, находятся именно в Брестской области, ну и Чепелево в Гродненской. Сразу становится понятно, от какого «условного противника» собрались защищаться Москва и Минск.

Переговоры Лукашенко с Путиным 29 мая в Сочи также подтверждают, что уровень военного сотрудничества между странами и без учений довольно высокий. По итогам сочинской встречи одиозный лидер Беларуси заявил, что существующая концепция военной безопасности Союзного государства предусматривает переброску российских войск на территорию Беларуси в течение суток. Места размещения, будь-то аэродромы или базы, уже определены. Да в общем никто и не сомневался на этот счет. Думаю «бацька» даже поскромничал, при острой необходимости, солдатский сапог оставит «русский след» уже к вечеру дня обращения за помощью.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе планируется отрабатывать вопросы управления Региональной группировкой войск при отражении агрессии против Беларуси. Второй этап включает применение уже Коалиционной группировки при восстановлении территориальной целостности России. В ходе учений танки будут утюжить девять российских полигонов и разумеется все они расположены в чувствительном для нас регионе.

Одной из особенностей учений является намерение руководить из единого центра с использованием единой системы управления группировкой. Вот и думайте в чьих руках сосредоточится такое огромное количество войск и техники у наших границ.