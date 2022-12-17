А есть ли ядерное оружие у России?

19:12 17 декабря Киев, Украина

Путин всегда говорит наоборот. Обещая не проводить мобилизацию в России – он ее проводит. Говорит о том, что российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре Украины – спустя какое-то время уже хвалит военных за то, что они это делают. Обещает, что срочников не станут привлекать к боевым действиям – сотни матерей обращаются с просьбами вывести их сыновей с Украины.

Ну что же касается ядерного удара? Трудно сосчитать какое количество раз Путин угрожал применить оружие массового поражение, будь оно тактического или даже стратегического типа. Более того, ранее выдвигаемые условия, вроде “ответного удара за разрушение Крымского моста”, “удары по Крымскому полуострову”, “обстрел российской территории” или “обстрел территории аннексированной РФ” уже не раз приводились ВСУ в жизнь.

Некоторые эксперты начали предполагать, что у Путина просто нет ядерного оружия. Либо оно есть, но находится в ненадлежащем состоянии. Так или иначе, бункерный дед до сих пор его не применил, хотя он и его пропагандистская свита неоднократно говорили совсем другое. А неизменная привычка Путина говорить одно, а после делать совсем другое лишь подкрепляет уверенность в том, что ядерное оружие никогда не будет использовано путинистами.