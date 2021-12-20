А Блок был прав...

11:49 26 Март Киев, Украина

Окно в Европу, которое с огромным трудом прорубил Петр Первый, закрыл Путин ... Нет, не закрыл, а заколотил гвоздями ненависти Кремля к европейским ценностям и демократического пути развития стран. Империи не нужен такой путь. У нее свое видение ценностей и свобод. К сожалению, политика Путина и Ко. через подконтрольные СМИ негативно влияет на сознание граждан России. Еще недавно неподвижно, казалось бы, убеждения большинства жителей России - ощущение себя европейцами, частью большой Европы - теперь существенно расшатанное. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и к каким последствиям это может привести?



На днях «Левада-Центр», который признан в России иностранным агентом, но при этом - один из ведущих социологических центров страны, опубликовал результаты очень интересного и тревожного опроса. Согласно ему, доля людей, которые считают Россию европейской страной, стремительно сокращается. Если в сентябре 2008 года их было 52%, то в августе 2019 - уже 37%, то есть сократилось на 15 процентов за 10 лет. Однако за последующие полтора года - до февраля 2021 - их доля упала еще на восемь процентов, до 29%. Число тех, кто считает себя европейцем, тоже сокращается: 35% - в 2008, 33% - в 2019, 27% - в 2021.



Такую ситуацию спровоцировало то, что, благодаря «агиткам» Кремля, во всех своих бедах, от экономической стагнации к росту социальной напряженности внутри страны, обвиняет «санкционные» политику Евросоюза и США, страны Запада превратились в глазах рядовых россиян на «зло», с которым они не хотят себя идентефикуваты.



Складывается впечатление, что Кремль не понимает того факта, что реальной, полноценной альтернативы отношениям с Европой в России нет и не будет. Это касается и политики, и экономики, и научно-технической сферы и образования, и многих других областей. Кремлю надо было бы срочно остановить вражескую риторику и начать серьезный диалог о будущем отношений Россия - Европа. Четверть века после окончания холодной войны должны были бы научить власть России реально смотреть на вещи и не подменять долгосрочные национальные интересы конъюнктурным «шараханьем».

За последние годы россияне потерпели слишком много разочарований. Разочарование в экономике страны, международных отношениях России с мировым сообществом, разочарование в собственных «фиктивных» перспективах, разочарование во власти. «Разочарование Европой» - это попытка «информационной машины» Кремля «найти крайнего» и перевести на него все свои грехи и провалы.



Прокремлевские СМИ постоянно муссируют мысль о том, что «Европа стала другой». Что «леволиберальные европейские элиты вступили на путь системной борьбы с классическими, консервативными и устойчивыми европейскими ценностями. И используют в этой борьбе крайне неприглядные инструменты: радикальный феминизм, принципиальный отказ от ассимиляции мигрантов, потерянные черном нацизма (движение Black Live Matters) и т. П. »



Поэтому неудивительно, что доля россиян, которые ассоциируют страну с Европой, а себя - с европейцами, неуклонно сокращается. Вопрос в том, что произойдет в тот момент, когда она достигнет критического минимума? Когда с Европой себя будет ассоциировать только узкий политический класс в больших городах? С какой глобальной идеей будет себя ассоциировать глубинная Россия? Усилит страну ее «самовипилювання» из общеевропейского дискурса и изгнание из общеевропейских институтов?



Хотя, возможно, и прав был Александр Блок, так охарактеризовал Россию:



«Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,

С раскосымы и жадным глазами »