93/2021. Надежда на справедливость

11:47 25 Март Киев, Украина

На днях Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 Глава государства подписал 12 марта 2021. С самого начала войны на фронт ушли тысячи украинский-добровольцев, но некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства. Сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени.



По данным правозащитников, чаще всего добробативцив обвиняют в преступлениях, совершенных в зоне АТО, причем преимущественно в 2014 году. Это незаконное ношение оружия, похищение людей группой лиц, применение пыток, незаконное завладение автомобилями, участие или создание организованной преступной группировки.

Значительное количество уголовных дел возбуждено том, что конфликт на Донбассе квалифицируется как "антитеррористическая операция", хотя на самом деле следует говорить о военных действиях. Идет настоящая война. А фактически прокуроры применяют статьи Уголовного кодекса, предназначенные для мирного времени.



Бойцы добровольческих батальонов задерживали сепаратистов, хотя по закону не имеют права это делать, это - дело милиции и СБУ. Но это было время, когда значительная часть сотрудников правоохранительных органов, СБУ в Донецкой и Луганской областях перешли на сторону самопровозглашенных республик, они не выполняли своих обязанностей, как в мирное время. Добробативцям не на кого было надеяться, кроме как на себя. И они частично взяли на себя функции силовых структур, тем самым не позволив расширить зону конфликта на юг, защищая своими действиями украинскую территорию. Теперь эти их действия квалифицируются как "незаконное лишение свободы" человека.



Также известны случаи, когда уголовные дела вообще открывались по заявлениям сепаратистов, въезжали из неконтролируемых Киевом территорий Донбасса и писали заявления в милицию. То есть, заявление на добробативця мог написать любой человек, который считает, даже безосновательно и бездоказательно, себя пострадавшим от действий защитников Украины.



Судебная система не совершенна. За семь лет фактической войны накопилось много дел, для справедливого решения требуют дополнительных мер и не абы какие усилия. В стране нет военного положения, является антитеррористическая операция. Поскольку нет состояния войны, нельзя применять статьи о военных преступлениях. Поэтому прокуратура пользуется статьями об общих уголовные преступления. Но это не правильно. Долгое время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма не были учтены определенные обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые предоставляли бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев. Поэтому за действия, направленные на защиту своей страны, им часто «светят» реальные сроки заключения. Такие дела нужно дополнительно анализировать, обращать внимание на те моменты, которые не были учтены в ходе предварительного рассмотрения и принятия судебного решения.



Решение о создании Консультативного совета было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины. В ее состав войдут народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Для получения помощи и консультаций к работе совета будут привлекаться правительственные и неправительственные, в том числе международные, организации.



Руководителем Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины Президент назначил Алену Вербицкую. Черкасская волонтер, председатель благотворительного фонда «С верой в себя», более пяти лет осуществляла защиту прав военнослужащих и добровольцев. В течение последних шести лет Алена Вербицкая работала на должностях советника начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, советника заместителя Главы Администрации Президента Украины, координатора силового блока - генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, советника Генерального прокурора Украины. Настоящая патриотка Украины, эта молодая женщина, пожалуй, как ни кто, понимает всю сложность вопроса правовой защиты военнослужащих и добровольцев, защищают Украину от внешнего агрессора, и необходимость справедливого судопроизводства с учетом всех объективных факторов.



«Благодаря тому, что общественность и депутаты обратились к Президенту Украины и он поддержал эту инициативу, создается площадка, на которой за одним столом будут присутствовать и депутаты, и представители потерпевшей стороны, и органы исполнительной власти. То есть будет происходить коммуникация, создалась только благодаря Президенту Украины. До этого мы писали запросы, долго ждали ответа, а здесь будет возможность работать более эффективно », - резюмировала Алена Вербицкая.