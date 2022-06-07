7-й пакет санкций на подходе

Темпы принятия 6-го пакета санкций несколько замедлились в сравнении с предыдущими 5-ю. Тем не менее, ЕС удалось урегулировать разногласия и прийти к соглашению. На очереди 7-й сборник ограничений. Агрессор будет прикладывать невероятные усилия для того, чтобы Европейский союз не отказался от российского газа и задействует абсолютно всех своих лоббистов в ЕС. Тем не менее, не смотря на все трудности, газовая игла будет вынута из “вен” европейский стран.

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что работа над 7-м пакетом началась и ЕС готова закупать 50 млрд кубометров сжиженного газа у США или Катара, увеличить поставки на 10 млрд по существующим трубопроводам и начать усерднее задействовать альтернативные источники энергии. Кроме того, еще в 2021 году послы ЕС организовали ряд встреч, касающихся увеличения поставок газа из стран Южного Кавказа и ближнего Востока.

Не известно, как долго члены Европейского союза будут принимать новый пакет ограничений против агрессора, однако понятно одно, работа в этом направлении продолжается и поставки российского газа также вскоре прекратятся, как и нефти.