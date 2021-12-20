7 лет террора обезьяны с гранатой

19:23 07 Апрель Киев, Украина

Семь лет войны ... 7 апреля 2014 пророссийские бандформирования при поддержке российских наемников провозгласили создание так называемой Донецкой Народной Республики. Семь лет горя, страха и обнищание людей, которым не повезло остаться на оккупированной территории. Семь лет надежды на урегулирование конфликта и возвращение к нормальной жизни в составе Украины.

И Россия никак не угомонится. Похоже, что Кремль готов пойти на обострение конфликта. Украинская разведка располагает доказательствами подготовки масштабных провокаций на Донбассе со стороны России. Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивные действия ВС Украины и "миротворческие" меры РФ в ответ.

Россия вновь, как и обезьяна, становится на задние лапы а передними поднимает над головой палку и громко кричит. Обезьяны всегда так делают, чтобы казаться выше и сильнее, и таким образом подорвать боевой дух противника.



За последний месяц концентрация российских войск на границе с Украиной стала максимальной с периода 2014-2015 годов, когда на Донбассе продолжалась активная фаза конфликта. Такую масштабную передислокацию сил из отдаленных регионов нельзя объяснить локальными учениями, как это делает российская власть - только стратегическими. При этом близкие для ВС РФ стратегические маневры «Запад-2021» должны начаться только в сентябре, то есть только через пять месяцев.

Впрочем, эксперты Conflict Intelligence Team пока не видят признаков того, что российские войска готовятся непосредственно к вторжению в Украине. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь «запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию». Эскалация конфликта в Донбассе является демонстрацией Америке и Европе, что они бессильны перед военной силой и воевать не станут. Наконец, личная месть Байдена за «убийцу».

На самом деле, Россия боится Америку и НАТО. На очередном пропагандистском шабаше на росТВ Владимир Соловьев всерьез начал обсуждать - чтобы такого сделать, чтобы не допустить «войска НАТО» на Донбасс. На что один из его гостей, ни секунды не сомневаясь, предложил взять и взорвать ядерную бомбу где-то в океане. Безумные идеи сумасшедших людей ...

Кремль понимает, что «продать» такую войну населению России будет крайне сложно. Сейчас не 14-й год, и объединяться вокруг Путина желающих как-то не видно. Населения России не поддержит власть, если она решит развернуть новый этап военной агрессии против Украины. Об этом в комментарии порталу Guildhall заявил экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев.

В то же время сами россияне массово выступают против войны с Украиной. Эта острая тема не прошла мимо российских пользователей соцсетей. В топ актуальных тем Twitter 2 апреля вышел хэштег нетвойне _сУкраиной - россияне ставят его в постах, призывая Кремль не допустить военного конфликта с Украиной.

Любое «горячее» обострение в Донбассе гарантирует России долгосрочные и негативные последствия в экономике страны. И как бы избирателя не учили голосовать «на пеньках», результат осенью для партии власти может оказаться неожиданно грустный. И это в том случае, если голодный народ не снесет действующую власть до выборов.

К сожалению, эскалация вокруг Донбасса очень сильно напоминает развитие событий вокруг Карабаха перед обострением и войной. Тогда тоже все шло неспешно, но по нарастающей и без особых пауз. Вообще в таких обстоятельствах риски становятся все менее предсказуемыми и управляемыми. Путин понимает, что Россия в Донбассе буквально «погрязла». Если Россия решится на полноценное вторжение - Украина получит всю необходимую помощь от Запада и никакой «молниеносной и победоносной» просто не может быть. А оставить Донбасс Путин тоже не может от страха потерять всю свою потенциальную преимущество на международной арене в роли «вождя Империи».

В общем, пока ситуация достаточно стабильна, но с ярко выраженным трендом в одну сторону. Языком пропаганды это называется «игра мускулами». И первую скрипку здесь играет Кремль. Россия вновь, как и обезьяна, становится на задние лапы а передними поднимает над головой палку и громко кричит. Обезьяны всегда так делают, чтобы казаться выше и сильнее, и таким образом подорвать боевой дух противника.