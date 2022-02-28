5 способов стать богаче

09:52 06 Октябрь Киев, Украина





Так как добиться финансовой стабильности и независимости, как зарабатывать



Больше зарабатывать



Пожалуй, один из ключевых моментов любой финансовой стратегии – меньше тратить и больше зарабатывать. А значит необходимо смотреть на проблему шире: учиться распределять и инвестировать деньги, накапливать их, искать дополнительные источники дохода и перейти к финансовому планированию жизни.



Например, взять на себя дополнительные обязанности на текущем месте работы или найти подработку и заняться фрилансом. Каждый хочет быть успешным и финансово независимым. Многие хотят тратить и не считать. Кто-то стремится получать и не напрягаться. Возможно ли это?Так как добиться финансовой стабильности и независимости, как зарабатывать деньги ? Аналитики выделили пять простых способов, которыми может воспользоваться каждый.Пожалуй, один из ключевых моментов любой финансовой стратегии – меньше тратить и больше зарабатывать. А значит необходимо смотреть на проблему шире: учиться распределять и инвестировать деньги, накапливать их, искать дополнительные источники дохода и перейти к финансовому планированию жизни.Например, взять на себя дополнительные обязанности на текущем месте работы или найти подработку и заняться фрилансом.



Сменить окружение



Окружение играет важную роль в жизни человека, поэтому необходимо правильно сформировать круг общения и окружить себя союзниками: людьми, которые могут поделиться опытом и знаниями, теми, кто может дать полезный совет.



Окружение влияет и на то, сколько мы потребляем и как в целом ощущаем себя в социуме. Аналитики советуют ориентироваться на людей, чьи финансовые стратегии вам импонируют и кому вы хотели бы подражать.



Вкладываться в свое развитие



Саморазвитие – привычка всех успешных людей. Постоянно повышайте свою квалификацию, не отказывайтесь от участия в семинарах, тренингах, конференциях. Так вы не только получите дополнительные знания, но и заведете полезные знакомства.



Ну а чтение, это давно не секрет, помогает искать и генерировать новые идеи.



Жить скромнее и не покупать лишнее



Одна из главных финансовых ошибок — покупать вещи, которые не нужны. Новая модель смартфона или, например, автомобиля – это, конечно, отлично, но и предыдущая версия была не хуже, а зачем тогда тратить больше.



Живите скромнее, обходитесь малым. Измените отношение к потреблению в целом. Может быть лучше купить одну дорогую, но качественную вещь, чем много дешевых. Эксперты советуют осознать силу малых чисел и считать каждую потраченную копейку.



Рисковать с умом



Предприниматели считаются людьми, которые любят рисковать. Но это не совсем так. Человек, у которого в руках деньги и власть, тщательно продумывает свои действия и принимает взвешенные решения. И, да, бывает ошибается. Но зато он знает о том, что самый ценный актив – это время, и большие свершения не бывают случайными.