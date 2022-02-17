4 условия успешной налоговой амнистии

Что нужно для того, что президентский проект закона о нулевой декларации (амнистия капиталов), стал эффективным?
Своим мнением поделился председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
"В идеале "нулевая декларация" может иметь два бюджетных результата.
Результатом первого этапа (фактически речь идет о налоговой амнистии) является фискальный эффект от разовых платежей как условия легализации соответствующих средств - без предусмотренного действующим законодательством наказания.
Результатом второго этапа является увеличение фискальных поступлений за счет тех, кто легализовал соответствующие средства (реализация принципа "все платят всё").
В целом считается, что успех налоговой амнистии определяется рядом условий.
Во-первых, четкое определение цели, предмета амнистии - полная или выборочная (полная амнистия считается более эффективной) и ее механизма.
Во-вторых, уверенность участников программы амнистии в том, что предоставленная ими информация не станет поводом для будущих санкций.
В-третьих, избежание негативного влияния амнистии на налоговую дисциплину честных налогоплательщиков. Ведь амнистия является фактически определенной льготой для амнистированных.
В-четвертых, способ определения объемов средств, подлежащих амнистии. Это может быть как самооценка, так и специальный аудит.
И последнее. Налоговая амнистия имеет целью стимулировать добровольное соблюдение соответствующих законодательных требований в будущем. И здесь мы снова подходим к проблемам функционирования украинской налоговой системы в целом и налогового администрирования в частности".
"В идеале "нулевая декларация" может иметь два бюджетных результата.
Результатом первого этапа (фактически речь идет о налоговой амнистии) является фискальный эффект от разовых платежей как условия легализации соответствующих средств - без предусмотренного действующим законодательством наказания.
Результатом второго этапа является увеличение фискальных поступлений за счет тех, кто легализовал соответствующие средства (реализация принципа "все платят всё").
В целом считается, что успех налоговой амнистии определяется рядом условий.
Во-первых, четкое определение цели, предмета амнистии - полная или выборочная (полная амнистия считается более эффективной) и ее механизма.
Во-вторых, уверенность участников программы амнистии в том, что предоставленная ими информация не станет поводом для будущих санкций.
В-третьих, избежание негативного влияния амнистии на налоговую дисциплину честных налогоплательщиков. Ведь амнистия является фактически определенной льготой для амнистированных.
В-четвертых, способ определения объемов средств, подлежащих амнистии. Это может быть как самооценка, так и специальный аудит.
И последнее. Налоговая амнистия имеет целью стимулировать добровольное соблюдение соответствующих законодательных требований в будущем. И здесь мы снова подходим к проблемам функционирования украинской налоговой системы в целом и налогового администрирования в частности".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии