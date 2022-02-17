4 условия успешной налоговой амнистии

19:25 24 Сентябрь Киев, Украина

Что нужно для того, что президентский проект закона о нулевой декларации (амнистия капиталов), стал эффективным?
 
Своим мнением поделился председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"В идеале "нулевая декларация" может иметь два бюджетных результата.

Результатом первого этапа (фактически речь идет о налоговой амнистии) является фискальный эффект от разовых платежей как условия легализации соответствующих средств - без предусмотренного действующим законодательством наказания.

Результатом второго этапа является увеличение фискальных поступлений за счет тех, кто легализовал соответствующие средства (реализация принципа "все платят всё").

В целом считается, что успех налоговой амнистии определяется рядом условий.

Во-первых, четкое определение цели, предмета амнистии - полная или выборочная (полная амнистия считается более эффективной) и ее механизма.

Во-вторых, уверенность участников программы амнистии в том, что предоставленная ими информация не станет поводом для будущих санкций.

В-третьих, избежание негативного влияния амнистии на налоговую дисциплину честных налогоплательщиков. Ведь амнистия является фактически определенной льготой для амнистированных.

В-четвертых, способ определения объемов средств, подлежащих амнистии. Это может быть как самооценка, так и специальный аудит.

И последнее. Налоговая амнистия имеет целью стимулировать добровольное соблюдение соответствующих законодательных требований в будущем. И здесь мы снова подходим к проблемам функционирования украинской налоговой системы в целом и налогового администрирования в частности".