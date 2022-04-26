Covid-19 поражает российскую провинцию

Путин, который живет один в безмикробном пространстве подмосковной виллы, защищенной от Covid-19 толстым пластиковым туннелем, орошающим посетителей дезинфицирующим средством, кажется не знает или не хочет знать как борятся с болезнью его соплеменники. А ведь ситуация в провинциальных российских больницах остается тяжелой. Именно там, в провинции, эпидемия поражает сильнее всего, от Крыма до Сибири, где местные власти жалуются на нехватку лекарств и врачей. Во время первой волны около половины заболевших приходилось на Москву. Осенью ситуация совсем иная: сейчас три четверти заражений затрагивают провинцию. Однако в течение нескольких месяцев относительной передышки неравенство продолжает увеличиваться. Столица построила на базе выставочных центров пять огромных временных коронавирусных госпиталей, призванных облегчить нагрузку на больницы. Изображения этих блестящих и хорошо оборудованных центров контрастируют с картинками из регионов.

Переживающая коронавирус Россия раскрывается через дрожащие объективы мобильных телефонов, в коротких эпизодах, показывающих устаревшую систему здравоохранения. Здесь одни больные лежат на полу, другие в коридорах больниц. Там в морге на полу лежат груды черных полиэтиленовых мешков. Здесь снова отчаявшиеся фельдшеры скорой помощи видят, как их пожилым пациентам отказывают в госпитализации... В городе Железногорск Красноярского края жители вынуждены в складчину покупать градусники для местной больницы. В Омске фельдшеры в знак протеста привозят пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава. В Архангельске пациенты объявили голодовку, требуя лекарств, в Ульяновске на 400 пациентов приходится один врач, медсестра должна делать по 600 инъекций в день. В аппаратах ИВЛ не хватает кислорода... Расположенная в средней полосе России Ивановская область входит в число тех, кто признает, что больше не знает, где хранить тела умерших - при этом там с начала эпидемии зарегистрировано всего 213 смертей. Десятки таких видео, заполонивших интернет стали настолько вопиющими, что уже сейчас несколько медицинских учреждений запретили использовать мобильные телефоны, а Министерство здравоохранения, со своей стороны, запретило врачам без разрешения выражать свое мнение в СМИ.

Такие трудности в регионах совсем не удивительны. В области здравоохранения разрыв между Москвой и провинцией огромен. В столице сосредоточено самое современное оборудование, а также гораздо большее количество медперсонала. В регионах, наоборот, во многих больницах не хватает всего - от канализации до краски для стен. Начальство больше не в силах что-либо организовать, разве что может с помощью начисления зарплат оказать давление, чтобы медработники не наговорили лишнего. В среду губернатор Владимирской области отличился тем, что проиллюстрировал карикатуру на существующие региональные диспропорции. Заболев Covid-19, он уехал лечиться в частную клинику в Москве, расположенную на расстоянии 250 км. Сначала Владимир Сипягин попытался это отрицать, но потом объяснил, что не хочет занимать драгоценное место в больнице в своем регионе.

Начиная с весны прослеживается еще одна тенденция: по всей стране тысячи медработников увольняются, несмотря на предоставление премий правительством, в то время как многие другие в поисках лучшего заработка из провинции предпочли переехать в Москву или Санкт-Петербург.

Контраст между российским центром и регионами продолжает углубляться, в то время как Россию угрожает захлестнуть вторая волна пандемии.