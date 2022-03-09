COVID-19 может спровоцировать потерю слуха. Исследования

07:41 14 Октябрь Киев, Украина

Уже доказано, что коронавирус влияет на организм множеством способов — от потери вкуса и запаха до повреждения органов. Как заявляют эксперты из Университетского колледжа Лондона, COVID-19 может также влиять на слух.



Об этом, по данным исследователей, свидетельствует история 45-летнего пациента с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным коронавирусом и лечился, в частности, "Ремдисивиром" и внутривенными стероидами.



"Через неделю после выписки из реанимации у него появился тинитус (звон в ушах), а затем — потеря слуха в левом ухе", — говорится в сообщении.



По словам экспертов, никакие предназначенные пациенту лекарства не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками ранее не имел.



Дальнейшие исследования показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе. С частичным успехом это лечили стероидами.



Отмечается, что подобный случай является первым на территории Великобритании. В то же время немало подобных сообщений поступает из других стран.