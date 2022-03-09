COVID-19 может спровоцировать потерю слуха. Исследования

Уже доказано, что коронавирус влияет на организм множеством способов — от потери вкуса и запаха до повреждения органов. Как заявляют эксперты из Университетского колледжа Лондона, COVID-19 может также влиять на слух.
Об этом, по данным исследователей, свидетельствует история 45-летнего пациента с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным коронавирусом и лечился, в частности, "Ремдисивиром" и внутривенными стероидами.
"Через неделю после выписки из реанимации у него появился тинитус (звон в ушах), а затем — потеря слуха в левом ухе", — говорится в сообщении.
По словам экспертов, никакие предназначенные пациенту лекарства не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками ранее не имел.
Дальнейшие исследования показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе. С частичным успехом это лечили стероидами.
Отмечается, что подобный случай является первым на территории Великобритании. В то же время немало подобных сообщений поступает из других стран.
Об этом, по данным исследователей, свидетельствует история 45-летнего пациента с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным коронавирусом и лечился, в частности, "Ремдисивиром" и внутривенными стероидами.
"Через неделю после выписки из реанимации у него появился тинитус (звон в ушах), а затем — потеря слуха в левом ухе", — говорится в сообщении.
По словам экспертов, никакие предназначенные пациенту лекарства не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками ранее не имел.
Дальнейшие исследования показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе. С частичным успехом это лечили стероидами.
Отмечается, что подобный случай является первым на территории Великобритании. В то же время немало подобных сообщений поступает из других стран.
Эксперты отмечают, что нарушения слуха у пациентов с COVID-19 требуют раннего выявления и срочного лечения, потому что пока неизвестно, как именно коронавирус влияет на эти органы чувств.
Доктор Стефания Кумпа предполагает, что SARS-CoV-2 "попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель или заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха".
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