COVID-19 может привести к массовой миграции людей

19:51 24 Июль Киев, Украина

По мнению главы Международного Красного Креста Джагана Чапагейна, вызванный коронавирусом кризис может стать причиной массовой миграции людей.

По словам Чапагейна, он глубоко обеспокоен вторичными последствиями пандемии, так как закрытие границ и карантины из-за коронавируса привели к тому, что миллионы людей оказались в нищете.

"Во многих странах мы все чаще наблюдаем последствия, влияющие на средства людей к существованию и продовольственную ситуацию", – говорит генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Он отмечает, что уже многие люди столкнулись с нелегким выбором: подвергнутся риску заражения или остаться без еды. Чапагейн предупреждает, что отчаянием, появившееся из-за пандемии, может иметь далекоидущие последствия.

"Мы понимаем, что многие люди, потерявшие средства к существованию, как только откроются границы, решат мигрировать. Мы не должны удивляться, если в ближайшие месяцы и годы произойдут масштабные изменения в миграции", – отмечает эксперт.

Чапагейн призывает оказать немедленную поддержку, чтобы уменьшить отчаяние людей, так как рост миграции приведет к многочисленным "трагедиями на этом пути", включая гибель людей на море, торговлю людьми и их незаконной эксплуатации.

"Стоимость поддержки мигрантов во время транзитов и, конечно же, когда они достигают страны назначения, намного больше, чем поддержка людей в вопросах заработка, образования, здравоохранения в их собственной стране", – добавил глава Красного Креста.

Он также осудил усилия некоторых стран по приобретению вакцин только для своих граждан.