COVID-19, антибиотики и самолечение. Мнение врача - инфекциониста

10:44 29 октября Киев, Украина

Если вы почувствовали усталость и недомагание, не стоит торопиться и принимать антибиотики . Даже в случае выявления у себя симтомов коронавируса , врач- инфекционист Евгений Дубровский не рекомендует прибегать к помощи антибиотиков.

"COVID-19 — респираторный вирус. Антибиотики на него не действуют. В лечении коронавирусной болезни ожидать эффекта от них — бесполезно. Но есть другие сопутствующие моменты, когда назначение будет вполне корректным и необходимым. У многих течение заболевания довольно легкое. Но определенная группа переносит его тяжело, поскольку нарушено базовое состояние иммунной системы. На это влияет масса факторов. В основном это приобретенные проблемы с иммунитетом и тяжелые сопутствующие заболевания. На фоне сниженного иммунитета быстро присоединяется бактериальная флора и развиваются пневмонии. Именно в контексте появления бактериальной пневмонии и назначаются антибиотики", — рассказал Евгений Дубровский.

По словам врача, пневмония развивается не у всех. Соответственно, не всем показано назначение антибиотиков. Раннее, необоснованное, нерациональное их использование вредит пациенту и затягивает срок выздоровления.



"Профилактическое" назначение антибиотиков является серьезной лечебной ошибкой. Но надо быть внимательным к состоянию больного и вовремя увидеть осложнения, одним из которых может быть пневмония ", — добавил инфекционист.



Врач не советует самостоятельно принимать антибиотики, потому что это ухудшает естественные защитные силы иммунитета, способствует появлению собственных антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.

"Нарушенные сроки и схема приема антибиотика не убивают бактерии, а лишь закаляют последних и делают очень опасными в будущем. Наконец, отнюдь не улучшают прогноз или течение заболевания. На COVID-19 антибиотики не действуют!" — добавил врач.

Больным COVID-19, которых не госпитализировали, при появлении непонятных или опасных симптомов, а также при отсутствии улучшения уже на 5-6 сутки, Дубровский советует не паниковать, а обратиться к врачу за квалифицированной помощью. "Дальнейшее самолечение неэффективно", - подчеркивает он.