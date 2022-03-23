COVID-19, антибиотики и самолечение. Мнение врача - инфекциониста

Если вы почувствовали усталость и недомагание, не стоит торопиться и принимать антибиотики. Даже в случае выявления у себя симтомов коронавируса, врач- инфекционист Евгений Дубровский не рекомендует прибегать к помощи антибиотиков.
По словам врача, пневмония развивается не у всех. Соответственно, не всем показано назначение антибиотиков. Раннее, необоснованное, нерациональное их использование вредит пациенту и затягивает срок выздоровления.
"Профилактическое" назначение антибиотиков является серьезной лечебной ошибкой. Но надо быть внимательным к состоянию больного и вовремя увидеть осложнения, одним из которых может быть пневмония ", — добавил инфекционист.
Врач не советует самостоятельно принимать антибиотики, потому что это ухудшает естественные защитные силы иммунитета, способствует появлению собственных антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.
Больным COVID-19, которых не госпитализировали, при появлении непонятных или опасных симптомов, а также при отсутствии улучшения уже на 5-6 сутки, Дубровский советует не паниковать, а обратиться к врачу за квалифицированной помощью. "Дальнейшее самолечение неэффективно", - подчеркивает он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии