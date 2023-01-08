Боевые потери
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Блоги

Мобилизованные в рф продолжают гибнуть в учебных центра...

19.01.2023 10:36 Иван Горбунов

По данным из открытых источников, российский командир в окрестнос...

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Новый пакет санкций от ЕС затронет атомную энергетику р...

18.01.2023 18:31 Светлана Мельник

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже посл...

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Российская пропаганда придумала, что в Украине создаетс...

17.01.2023 20:05 Angelika Shteblitc

Как ещё заставить убивать себе подобных? Нужно придумать тако...

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Чем тяжелее преступление – тем лучше для вагнеровцев

17.01.2023 11:32 Пятин Алексей

“Искупить свою вину кровью” – так звучит известное высказывание,....

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ЧВК «Вагнер» не дает помилования

15.01.2023 17:54 Пятин Алексей

Кроме Пригожина, на службу в регулярную армию РФ зеков начал верб...

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Новая террористическая атака старого террористического...

15.01.2023 11:21 Николай Авросов

14 января в Городе Днепр вражеская ракета попала в жилой дом. В р...

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Новый пакет военной помощи от США дает сигнал партнерам...

14.01.2023 17:47 Людмила Початкова

Пропагандисты врага на протяжении всего периода ведения войны, пы...

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Сотрясание воздуха о поддержке Украины продолжается

13.01.2023 09:51 Naina

По оценкам американского аналитического центра Института изучен.....

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Как манипулируют российские пропагандоны

12.01.2023 15:58 Angelika Shteblitc

Манипуляторы бодрствуют!Особенно если эти манипуляторы работают.....

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Россия направляет все деньги на войну

12.01.2023 08:46 Иван Горбунов

На Россию не действуют санкции? Как же. Тогда для чего выпускать....

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Как не потерять себя в бесконечной смене эпох, кумиров...

11.01.2023 14:57 Naina

Нет в Украине семьи которую не затронули ужасы самой кровопроли.....

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Передача Западом танков Украине уже обсуждается

10.01.2023 11:26 Светлана Мельник

Одновременно с США, которые внесли в список военной помощи бронир...

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Грядущая демографическая пропасть…когда ты на дне, отто...

10.01.2023 09:22 Naina

Академик Национальной академии наук Украины, доктор экономическ.....

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РПЦ призывает к временному прекращению огня

08.01.2023 16:30 Николай Авросов

Гундяев выступил с заявлением прекратить огонь на время проведени...

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Завербованные заключенные в ЧВК «Вагнер» до конца жизни...

08.01.2023 08:29 Пятин Алексей

Недавно, со слов Пригожина, 20 заключенных отработали свой полуго...

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