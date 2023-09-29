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УКРРУС

Блоги

Сегмент российской экономики теперь зависит от Китая

19.10.2023 07:41 Пятин Алексей

За 20 месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину кажды...

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Без дураков и жизнь плоха

18.10.2023 09:05 Пятин Алексей

Минпромторг России объявил о планах потратить 100 млрд рублей, чт...

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Россия угрожает сбивать спутники

17.10.2023 11:38 Светлана Мельник

Российские власти считают законной целью для ответных ударов запа...

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Госпредприятия в россии становятся банкротами

15.10.2023 21:55 Светлана Мельник

Одним из первых российских госпредприятий, которое заявило о скор...

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В россии готовят умирать за родину со школьной парты

15.10.2023 16:53 Пятин Алексей

Правительство России поручило «Рособрнадзору» собирать личные дан...

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Денег много не бывает или межклассовая пропасть в рф

14.10.2023 11:17 Людмила Початкова

“Денег нет, но вы держитесь”, - фраза, сказанная Медведевым во вр...

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Рождаемость в россии продолжает снижаться

12.10.2023 07:02 Николай Авросов

Число новорожденных детей в России продолжит снижаться в ближайши...

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Внимание США немного отвлечется от Украины, но никуда н...

11.10.2023 13:29 Юрий Ванетик

США намерены максимально помогать Израилю. На днях глава Коми...

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Китай хочет более дешевый газ из россии

08.10.2023 21:55 Светлана Мельник

По данным Минэкономики РФ, в 2022-м году Китай платил «Газпрому»....

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Когда снимают с должности непонятно за что, то это – ша...

04.10.2023 17:59 Юрий Ванетик

В отставку отправлен Спикер-республиканец Палаты представителей.....

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Медведев собирается уничтожать немецкие заводы

03.10.2023 11:44 Пятин Алексей

“Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты д...

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Шойгу заявил об окончании войны в 2025 году

02.10.2023 20:48 Иван Горбунов

Шойгу рассказал, что война завершится в 2025 году: “Последователь...

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В россии рады смерти родственника

30.09.2023 11:41 Иван Горбунов

Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая», говор...

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«Нравится, не нравится, терпи, моя красавица…»

29.09.2023 12:18 Светлана Мельник

В Кремле планируют, что Россия потратит на войну с Украиной в 202...

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Забота о старшем поколении в россии

29.09.2023 08:28 Людмила Початкова

Повышение пенсионного возраста в России в 2018 году, вскоре после...

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