Сегмент российской экономики теперь зависит от Китая
За 20 месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину кажды...
За 20 месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину кажды...
Минпромторг России объявил о планах потратить 100 млрд рублей, чт...
Российские власти считают законной целью для ответных ударов запа...
Одним из первых российских госпредприятий, которое заявило о скор...
Правительство России поручило «Рособрнадзору» собирать личные дан...
“Денег нет, но вы держитесь”, - фраза, сказанная Медведевым во вр...
Число новорожденных детей в России продолжит снижаться в ближайши...
США намерены максимально помогать Израилю. На днях глава Коми...
По данным Минэкономики РФ, в 2022-м году Китай платил «Газпрому»....
В отставку отправлен Спикер-республиканец Палаты представителей.....
“Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты д...
Шойгу рассказал, что война завершится в 2025 году: “Последователь...
Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая», говор...
В Кремле планируют, что Россия потратит на войну с Украиной в 202...
Повышение пенсионного возраста в России в 2018 году, вскоре после...