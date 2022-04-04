Завтра доллар немного подешевеет и будет равен 27,25 грн

Продолжительный рост иностранной валюты сменился вторым днем незначительного укрепления украинской гривны.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 6 июля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2724,97 гривен (-0,0407 грн);
– 100 евро – 3226,23 гривен (-0,1109 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 1 копейку – до 27,31 гривен за доллар. Курс в покупке понизился также на 1 копейку – до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 9 копеек – до 32,31 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2724,97 гривен (-0,0407 грн);
– 100 евро – 3226,23 гривен (-0,1109 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 1 копейку – до 27,31 гривен за доллар. Курс в покупке понизился также на 1 копейку – до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 9 копеек – до 32,31 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии