Завтра доллар и евро подорожают на 2 копейки

Завтра, 22 июля доллар и евро в отношении гривны подорожают на 2 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 21 июля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2724,05 (+0,02 грн);
100 евро – 3206,07 (+0,0263 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на три копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на восемь копеек до 32,11 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2724,05 (+0,02 грн);
100 евро – 3206,07 (+0,0263 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на три копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на восемь копеек до 32,11 гривен за евро.
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