Завтра доллар и евро подорожают на 2 копейки

19:24 21 июля Киев, Украина

Завтра, 22 июля доллар и евро в отношении гривны подорожают на 2 копейки.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 21 июля.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2724,05 (+0,02 грн);

100 евро – 3206,07 (+0,0263 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на три копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на восемь копеек до 32,11 гривен за евро.