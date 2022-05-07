Завтра, 4 августа, курсы евро и доллара практически не изменятся

19:24 03 августа Киев, Украина

Завтра стоимость европейской валюты снизится меньше, чем на 1 копейку.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 3 августа.

Таким образом, официальные курсы доллара и евро немного снизились после небольшого роста накануне.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2684,11 гривен (-0,0033 грн);

– 100 евро – 3189,13 гривен (-0,0119 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 1 копейку – до 26,88 гривен за доллар, в покупке укрепился также на 1 копейку – до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 3 копейки – до 31,89 гривен за евро.