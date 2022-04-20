Завтра, 21 июля, доллар и евро останутся на том же уровне

Курсы валют на среду, 21 июля останутся практически неизменными.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 20 июля.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2722,05 (+0,0073 грн);
100 евро – 3203,44 (+0,0031 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара не изменился - 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,03 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2722,05 (+0,0073 грн);
100 евро – 3203,44 (+0,0031 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара не изменился - 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,03 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии