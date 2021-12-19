Завтра, 18 марта, доллар будет равен 2769,78 гривен

Гривна в отношении доллара и евро незначительно подешевела, на межбанковском рынке, напротив - поднялась в цене.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 17 марта.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2769,78 гривен (+0,0453 грн);
– 100 евро – 3298,53 гривен (+0,0221 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,02 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2769,78 гривен (+0,0453 грн);
– 100 евро – 3298,53 гривен (+0,0221 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,02 гривен за евро.
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