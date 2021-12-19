Завтра, 18 марта, доллар будет равен 2769,78 гривен

21:15 17 Март Киев, Украина

Гривна в отношении доллара и евро незначительно подешевела, на межбанковском рынке, напротив - поднялась в цене.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 17 марта.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2769,78 гривен (+0,0453 грн);

– 100 евро – 3298,53 гривен (+0,0221 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,02 гривен за евро.