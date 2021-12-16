Вечерний курс валют на межбанке на 8 апреля

19:56 08 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка евро набрал 4 копейки на продаже и на покупке, доллар просел на 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9300−27,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1780−33,1990 грн/евро, торги по рублю — 0,3634−0,3638 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,30 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,83−27,90 гривны, евро — 32,90−33,10 гривны.