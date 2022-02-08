Вечерний курс валют: межбанк, наличный и «черный» рынок

19:12 17 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар пошел вниз, потеряв 4 копейки на обеих операциях, евро остался неизменным в покупке, а в продаже просел на 2 копейки.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,5600−27,5800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4495−33,4738 грн/евро, торги по рублю — 0,3728−0,3734 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,50−27,61 гривны. Евро покупают по 33,15 гривны, продают по 33,52 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−27,63 гривны, евро — 33,10−33,35 гривны.