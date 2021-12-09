Валюты взлетели: курс на межбанке на вечер 7 апреля

20:50 07 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка евро и доллар резко устремились вверх, евро набрал 18 копеек на покупке и продаже, доллар вырос на 10 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8400−27,8600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0460−33,0698 грн/евро, торги по рублю — 0,3587−0,3591 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,72−27,90 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,11 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,77−27,90 гривны, евро — 32,77−33,08 гривны.