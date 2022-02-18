Валюты устремились вниз: курс на вечер 21 мая

19:55 21 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка евро рухнул, потеряв 16 копеек на покупке и на продаже, доллар просел на 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4550−27,4750 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5692−33,5909 грн/евро, торги по рублю — 0,3730−0,3734 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,39−27,58 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,65 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,50−27,55 гривны, евро — 33,25−33,55 гривны.