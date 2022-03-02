Валюты устремились вниз: курс валют на вечер 2 июня

18:07 02 Июнь Киев, Украина

Межбанк закрылся падением обеих валют, доллар потерял по 8 копеек на покупке и на продаже, евро потерял 11 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3950−27,4150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4438−33,4682 грн/евро, торги по рублю — 0,3718−0,3722 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,30−27,50 гривны. Евро покупают по 33,20 гривны, продают по 33,58 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,33−27,40 гривны, евро — 33,10−33,40 гривны.