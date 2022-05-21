Валюты устремились вниз: вечерний курс валют на межбанке

18:25 17 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар упал на 5 копеек на покупке и продаже, евро просел на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

Напомним, 16 августа торги завершились в диапазоне 26,7350−26,7550 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,4777−31,5013 грн/евро, торги по рублю — 0,3639−0,3643 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,65−26,82 гривны. Евро покупают по 31,25 гривны, продают по 31,58 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,90 гривны, евро — 31,25−31,55 гривны.