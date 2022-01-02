Валюты рухнули: курс на межбанке на вечер 22 апреля

18:27 22 Апрель Киев, Украина

Закрытие межбанка ознаменовалось стремительным падением обеих валют: доллар потерял 18 копеек на покупке и продаже, евро потерял 25 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0900−28,1100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,8231−33,8444 грн/евро, торги по рублю — 0,3673−0,3677 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,94−28,13 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,85 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,96−28,05 гривны, евро — 33,53−33,70 гривны.