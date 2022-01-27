Валюты просели: курс на межбанке на 11 мая

11:48 11 Май Киев, Украина

По сравнению с 7 мая (последний банковский день) к открытию межбанка 11 мая доллар потерял 6 копеек на покупке и на продаже, евро просел на 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7400−27,7600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,6264−33,6506 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3758−0,3762.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,64−27,85 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,70 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70−27,80 гривны, евро — 33,33−33,60 гривны.