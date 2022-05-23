Валюты продолжили падение: курс на вечер 18 августа

18:14 18 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке валюты синхронно пошли вниз: доллар евро потеряли 3 копейки на покупке и на продаже.

Напомним, 17 августа торги завершились в диапазоне 26,6700−26,6900 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,2999−31,3233 грн/евро, торги по рублю — 0,3628−0,3632 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,63−26,80 гривны. Евро покупают по 31,15 гривны, продают по 31,50 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,12−31,40 гривны.