Валюты продолжили падение: курс на межбанке 7 декабря

19:53 07 Декабрь Киев, Украина

Межбанковский валютный рынок закрылся падением валют, доллар потерял 2 коп. на покупке и на продаже, евро просел на 13 коп. на обеих операциях.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,23−27,40 грн. Евро покупают по 30,65 грн, продают по 31,00 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,25−27,35 грн, а евро по 30,70- 30,83 грн.