Валюты пошли вверх: курс на вечер 28 июля

18:50 28 июля Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар вырос на 7 копеек на обеих операциях, евро прибавил 3 копейки на покупке и 2 копейки на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,8500−26,8700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,6964−31,7200 грн/евро, торги по рублю — 0,3642−0,3646 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,99 гривны. Евро покупают по 31,58 гривны, продают по 31,90 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,55−31,83 гривны.