Валюты пошли вверх: курс на вечер 10 июня

19:13 10 Июнь Киев, Украина

К закрытию межбанка евро вырос на 8 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже, доллар прибавил 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0750−27,0950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9394−32,9610 грн/евро, торги по рублю — 0,3748−0,3754 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00−27,19 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,15 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,14 гривны, евро — 32,80−33,00 гривны.