Валюты пошли вниз: курс на межбанке вечером 26 апреля

19:16 26 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты устремились вниз, евро просел на 17 копеек на покупке и на 16 копеек на продаже, доллар потерял 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8900−27,9100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7245−33,7459 грн/евро, торги по рублю — 0,3722−0,3726 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−27,99 гривны. Евро покупают по 33,40 гривны, продают по 33,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,75−27,86 гривны, евро — 33,40−33,57 гривны.