Валюты пошли вниз: курс на межбанке вечером 13 мая

19:49 13 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар просел на 2 копейки на покупке и продаже, евро потерял 2 копейки на покупке и 1 копейку на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6300−27,6500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4129−33,4343 грн/евро, торги по рублю — 0,3712−0,3716 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,54−27,73 гривны. Евро покупают по 33,20 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,63−27,70 гривны, евро — 33,10−33,40 гривны.