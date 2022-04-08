Валюты пошли вниз: курс на межбанке на 9 июля

11:18 09 июля Киев, Украина

Открытие межбанка ознаменовалось падением валют: доллар просел на 2 копейки на покупке и на 3 копейки на продаже, евро потерял 11 копеек на покупке и 12 копеек на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,3000−27,3300 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,3723−32,4079 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3645−0,3650.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,16−27,35 гривны. Евро покупают по 32,00 гривны, продают по 32,40 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,21−27,30 гривны, евро — 32,11−32,35 гривны.