Валюты обвалились: курс на межбанке на вечер 5 апреля

20:18 05 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар и евро стремительно пошли вниз. Доллар просел на 18 копеек на обеих операциях, евро упал на 6 копеек на покупке и продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0100−28,0300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9089−32,9268 грн/евро, торги по рублю — 0,3662−0,3667 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,65 гривны, продают по 33,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,76−27,85 гривны, евро — 32,55−32,90 гривны.