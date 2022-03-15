Официальный курс валют от Нацбанка на среду, 16 июня

06:31 16 июня Киев, Украина

Национальный банк Украины упорно продолжает поднимать национальную валюту. Так, по данным НБУ, опубликованным на сайте банка, на среду, 16 июня, утвержден дальнейший подъем курса гривны почти на 7 копеек по отношению к доллару и почти на 9 копеек к евро.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 11 месяцев. Ниже курс был только 2 июля 2020 года – 26,77 гривен за доллар. В свою очередь курс евро на минимуме с августа прошлого года. Ниже курс был только 30 августа – 32,42 гривен за евро.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2692,58 гривен (-0,0699 грн);

– 100 евро – 3261,66 гривен (-0,0887 грн).

А вот на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 11 копеек – до 27,04 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся также на 11 копеек – до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже подскочил на 14 копеек – до 32,78 гривен за евро.

Ранее Нацбанк назвал четыре фактора для роста гривны. При этом на национальную денежную единицу в первую очередь влияет нынешний рост цен на сырьевых рынках.

Напомним, за неделю НБУ купил 750 млн долларов. Это больше, чем за последние полгода.