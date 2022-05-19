Официальный курс валют на 16 августа: Нацбанк укрепил гривну

06:10 16 августа Киев, Украина

Национальный банк Украины определил официальные курсы валют к гривне на 16 августа, о чем сообщил на своем сайте. На эту дату НБУ постарался поднять курс отечественной валюты на 7,5 копейки по отношению к доллару и более чем на 2 копейки к евро.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже он был только 1 июля 2020 года – 26,6676 гривен за доллар. В свою очередь евро понизился после роста в течение двух дней подряд.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2669,31 гривен (-0,0755 грн);

– 100 евро – 3139,78 гривен (-0,0232 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 9 копеек – до 26,66 гривен за доллар, в покупке просел также на 9 копеек – до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился – 31,37 гривен за евро.

Ранее Нацбанк рассказал об изменениях в деятельности банков. По данным регулятора, финучреждения активно сокращают сеть филиалов и персонал, а также снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы.