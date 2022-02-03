Официальный курс НБУ на 3 февраля

Нацбанк Украины на четверг, 3 февраля, установил курс доллара на уровне 28,38 грн. Курс европейской валюты - 32,14 грн.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 7 копеек, а евро вырос на 26 копеек.
В среду, 2 февраля, действовали такие официальные курсы:
доллар - 28.31 грн,
евро - 31.88 грн.
Таким образом, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 7 копеек, а евро вырос на 26 копеек.
В среду, 2 февраля, действовали такие официальные курсы:
доллар - 28.31 грн,
евро - 31.88 грн.
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