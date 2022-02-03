Официальный курс НБУ на 3 февраля

20:49 02 Февраль Киев, Украина

Нацбанк Украины на четверг, 3 февраля, установил курс доллара на уровне 28,38 грн. Курс европейской валюты - 32,14 грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.



Таким образом, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 7 копеек, а евро вырос на 26 копеек.



В среду, 2 февраля, действовали такие официальные курсы:



доллар - 28.31 грн,

евро - 31.88 грн.