Официальный курс НБУ на 22 марта: доллар будет равен 27,71 гривны

Нацбанк обнародовал официальные курсы валют, которые вступят в силу в понедельник, 22 марта.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2771,84 гривен (+0,0356 грн);
– 100 евро – 3295,02 гривен (-0,0283 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,94 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2771,84 гривен (+0,0356 грн);
– 100 евро – 3295,02 гривен (-0,0283 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,94 гривен за евро.
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