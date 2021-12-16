Официальный курс на завтра, 31 марта

18:47 30 Март Киев, Украина

В последний день марта гривна значительно укрепит свои позиции как в отношении доллара, так и в отношении евро.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 30 марта.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2788,52 гривен (-0,0842 грн);

– 100 евро – 32,7233 гривен (-0,2428 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 32,65 гривен за евро.