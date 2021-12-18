Официальный курс на 3 декабря: доллар продолжает расти

Гривна в пятницу 3 декабря резко подешевеет: в отношении доллара на 6 копеек и в отношении евро на 9. Сегодняшний курс доллара считается максимально высоким начиная с середины июля.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля. Выше курс был только 15 июля – 27,30 гривен за доллар. А евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс был только 30 сентября – 30,98 гривен.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2729,33 гривен (+0,01637 грн);
– 100 евро – 3094,38 гривен (+0,0995 грн).
А вот на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 7 копеек – до 27,27 гривен за доллар, в покупке опустился также на 7 копеек – 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек – 31,91 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля. Выше курс был только 15 июля – 27,30 гривен за доллар. А евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс был только 30 сентября – 30,98 гривен.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2729,33 гривен (+0,01637 грн);
– 100 евро – 3094,38 гривен (+0,0995 грн).
А вот на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 7 копеек – до 27,27 гривен за доллар, в покупке опустился также на 7 копеек – 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек – 31,91 гривен за евро.
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