Официальный курс: доллар вырос на 4 копейки и равен 27,21 гривен

С приходом зимы доллар установил новые рекорды роста - он подорожал еще на 4 копейки. Не остался в стороне и евро - его цена выросла сразу на 27 копеек.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2721,42 гривен (+0,0403 грн);
– 100 евро – 3092,21 гривен (+0,2740 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже опустился на 10 копеек – до 27,17 гривен за доллар, в покупке упал также на 10 копеек – 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку – 30,91 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2721,42 гривен (+0,0403 грн);
– 100 евро – 3092,21 гривен (+0,2740 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже опустился на 10 копеек – до 27,17 гривен за доллар, в покупке упал также на 10 копеек – 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку – 30,91 гривен за евро.
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