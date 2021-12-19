Официальный курс: доллар удерживает свой максимум - сегодня он 27,23

Несмотря на то, что доллар за сутки подорожал всего на полторы копейки и равен 27, 23, эти показатели остаются максимально высокими за последние пять месяцев. В отличие от доллара, евро подешевел на 8 копеек.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2722,96 гривен (+0,0154 грн);
– 100 евро – 3084,43 гривен (-0,0778 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 17 копеек – до 27,41 гривен за доллар, в покупке поднялся также на 17 копеек – 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек – 31,03 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2722,96 гривен (+0,0154 грн);
– 100 евро – 3084,43 гривен (-0,0778 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 17 копеек – до 27,41 гривен за доллар, в покупке поднялся также на 17 копеек – 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек – 31,03 гривен за евро.
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