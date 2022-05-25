Официальные курсы валют на 20 августа: гривна начинает дешеветь

06:28 20 августа Киев, Украина

На сайте Национального банка Украины опубликованы установленные на пятницу, 20 августа, курсы валют. Так, сегодня официальный курс гривны к доллару практически не изменился, а вот по отношению к евро на 6 копеек снизился.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2665,04 гривен (+0,0049 грн);

– 100 евро – 3116,90 гривен (-0,0689 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,20 гривен за евро.

Напомним, накануне гривна достигла максимальных показателей за год.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк в три раза сократил покупку валюты. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов.