Официальные курсы валют на 12 августа: гривна начала падать

06:31 12 августа Киев, Украина

Согласно данным, опубликованным на сайте Национального банка Украины, отечественная гривна отошла от своего годичного максимума. На четверг, 12 августа, Нацбанк снизил курс гривны почти на 5 копеек по отношению к доллару и на 5 копеек к евро.

Таким образом, официальные курсы доллара и евро выросли после падения до минимума более чем за год.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2680,42 гривен (+0,0485 грн);

– 100 евро – 3141,05 гривен (+0,0488 грн).

А вот на межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 1 копейку – до 26,79 гривен за доллар, в покупке упал также на 1 копейку – до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже подрос на 4 копейки – до 31,44 гривен за евро.

Ранее в среду НБУ впервые в этом году признал банк неплатежеспособным. Регулятор отнес к этой категории банк Земельный капитал в связи с нарушением им нормативов ликвидности.