НБУ повысил курс гривны на 4 копейки

НБУ установил курс национальной валюты на 11 августа, согласно информации регулятора, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим днем.
Официальные курсы гривны по отношению к валютам установлены на следующем уровне:
/>Доллар — 26,75 грн/$
Евро — 31,36 гривны за евро
Российский рубль — 3,62 гривны за 10 российских рублей.
/>Доллар — 26,75 грн/$
Евро — 31,36 гривны за евро
Российский рубль — 3,62 гривны за 10 российских рублей.
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