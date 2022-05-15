НБУ повысил курс гривны на 4 копейки

10:29 11 августа Киев, Украина

НБУ установил курс национальной валюты на 11 августа, согласно информации регулятора, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим днем.

Официальные курсы гривны по отношению к валютам установлены на следующем уровне:



/>Доллар — 26,75 грн/$



Евро — 31,36 гривны за евро



Российский рубль — 3,62 гривны за 10 российских рублей.