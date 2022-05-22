НБУ опубликовал официальные курсы валют на 18 августа

06:31 18 августа Киев, Украина

Национальный банк Украины опубликовал на своем сайте утвержденные на среду, 18 августа, курсы валют. После попытки укрепить национальную валюту накануне, НБУ на завтра напротив, ослабил курс гривны на 2 копейки по отношению к доллару и евро.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2667,52 гривен (+0,0295 грн);

– 100 евро – 3138,20 гривен (+0,0187 грн).

Тем временем, на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 6 копеек до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,32 гривен за евро.