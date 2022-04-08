НБУ обнародовал курс на 12 июля: доллар подорожает на 4 копейки

В понедельник, 12 июля иностранная валюта подорожает, доллар в отношении к гривне вырастет на 4 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 9 июля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2732,34 гривен (+0,0372 грн);
– 100 евро – 3249,56 гривен (+0,0865 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже не изменился и составил 27,33 гривен, в продаже - 27,30 гривен. Курс евро в продаже поднялся всего на две копейки - до 32,42 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2732,34 гривен (+0,0372 грн);
– 100 евро – 3249,56 гривен (+0,0865 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже не изменился и составил 27,33 гривен, в продаже - 27,30 гривен. Курс евро в продаже поднялся всего на две копейки - до 32,42 гривен за евро.
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