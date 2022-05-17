НБУ не видит большой разницы между официальным и рыночным курсом валют

Национальный банк Украины намерен рассмотреть вопрос об отмене фиксированного курса валют, введенного на время военного положения, и возвращению к плавающему курсу. Об этом в интервью изданию The Asahi Shimbun рассказал глава центробанка Кирилл Шевченко.
По его словам, на данный момент отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, "крошечное".
Напомним, что официальный курс доллара останется на уровне 29,25 гривен до завершения войны с Россией.
В НБУ предупредили, что длительная фиксация обменного курса валют может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов.
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