НБУ не видит большой разницы между официальным и рыночным курсом валют

Национальный банк Украины намерен рассмотреть вопрос об отмене фиксированного курса валют, введенного на время военного положения, и возвращению к плавающему курсу. Об этом в интервью изданию The Asahi Shimbun рассказал глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться к режиму плавающего обменного курса. Такой шаг принесет больше стабильности на валютный рынок", – сказал он.

По его словам, на данный момент отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, "крошечное".

Напомним, что официальный курс доллара останется на уровне 29,25 гривен до завершения войны с Россией.

В НБУ предупредили, что длительная фиксация обменного курса валют может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов.